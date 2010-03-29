Эксперт: активность участников фондового рынка возросла

В марте активность участников украинского фондового рынка резко возросла. Так прокомментировала УНИАН результаты торгов на украинском фондовом рынке в марте начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, если среднедневной объем торгов акциями в феврале составлял 31,7 млн. грн., то уже в марте этот показатель удвоился и составил 68,7 млн. грн. А биржевой индекс UX вырос в течение марта на 31%, до 2368,41 пунктов.

В первую очередь, по мнению аналитика, приток ликвидности на украинский рынок акций, как со стороны местных инвесторов, так и инвесторов-нерезидентов, связан со стабилизацией политической ситуации, в частности избранием нового Президента Украины, формированием правящей коалиции и Кабинета министров.

Данный факт, по словам Е.ЕВДОЧЕНКО, был отмечен как международными рейтинговыми агентствами, которые повысили суверенный кредитный рейтинг Украине, как в иностранной валюте, так и в местной, до «позитивного», так и инвесторами, для которых политическая стабильность в стране является первостепенным фактором при принятии инвестиционных решений.

По итогам прошедшей недели индекс Украинской биржи UX вырос на 5,2% - до 2326,82 пунктов, индекс ПФТС - на 3,1% - до 907,54 пунктов, и это при том, что в течение недели наблюдалась фиксация прибыли.

"Что касается дальнейшего направления рынка, мы не исключаем, что в ближайшие дни возможна небольшая коррекция вниз, однако сильного движения до выхода отчетности за первый квартал текущего года мы, скорее всего, не увидим", - отметила Е.ЕВДОЧЕНКО.