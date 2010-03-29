Индекс ПФТС сегодня вырос на 1,68%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 29 марта, повысился на 1,68% – до 922,79 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 133 млн. 549 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,11% – до 2330,91 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 53 млн. 111 тыс. грн.