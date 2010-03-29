НБУ увеличил в своем портфеле ОВГЗ на 2,2 млрд. грн.

На прошлой неделе (с 22 по 29 марта) Национальный банк Украины (НБУ) увеличил в своем портфеле объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,242 млрд. грн. – до 71,858 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В свою очередь, коммерческие банки сократили портфель бумаг украинского правительства на 1,3 млрд. грн., другие держатели – на 0,559 млрд. грн.

При этом, нерезиденты увеличили объем имеющийся в их собственности ОВГЗ на 0,5 млрд. грн. – до 2,318 млрд. грн.

Всего, по данным Нацбанка, в обращении на вторичном рынке находится ОВГЗ на общую сумму 99,777 млрд. грн.

Как сообщалось, за январь-февраль 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

На протяжении 2009 года Минфин Украины разместил ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн.