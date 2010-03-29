Эксперты ожидают коррекции

На текущей неделе на украинском фондовом рынке можно ожидать начала коррекции. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании "Мегополис капитал".

Как отмечается в отчете, аналитики компании ожидают, что "на явно перегретом рынке акций Украины начнется коррекция на текущей неделе".

При этом, по их мнению, главной причиной коррекции украинского рынка станет психологический фактор. Как отмечается в отчете, за последние 12 месяцев украинский рынок показал рекордный прирост - свыше 300%.

По мнению аналитиков "Мегополис капитал", очевидно, что при таких темпах главными критериями принимаемых инвесторами решений становятся не фундаментальные рекомендации, а технический анализ и желание зафиксировать уже полученные доходности.

Как отмечается в отчете, оба последних критерия предрекают коррекцию украинского рынка в ближайшем времени. "Хотя мы не ждем выхода на текущей неделе негативных внутренних макроэкономических новостей, способных развернуть рынок, мы все же считаем, что снижение рынка начнется на фоне коррекции в США и более длинного, чем обычно, грядущего пасхального уик-энда", - отмечается в отчете.