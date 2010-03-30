Эксперт: в понедельник украинский фондовый рынок вырос

В понедельник, 29 марта, украинский фондовый рынок вырос после падения предыдущих 4-х сессий.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, биржи в Украине вчера росли на параллельных курсах с российскими индексами, которые показали уверенный подъем в течении дня после выхода радужной макростатистики в Европе.

Как отметил стратег, индекс УБ в понедельник подрос на 1,1% до 2330 пунктов, индекс ПФТС вырос на 1,7% до 922 пунктов. Объем торгов на УБ составил 53 млн. грн., что является низким показателем. Повышенным спросом пользовались акции «Укрнафты» (+3,5%), а также «Лугансктепловоза» (+4,7%). В минусах закрылись акции «Мотор Сичи» (-0,4%), Алчевского меткомбината (-0,8%) и «Стирола» (-0,4%).