Фондовый рынок Польши достиг нового максимума

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 в ходе торгов в понедельник достиг нового за последние 16 месяцев максимального значения.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, котировки "голубых фишек" после плюсового открытия в около десяти часов достигли уровня 2523,27 пункта.

Напомним, последний рекорд индекс поставил в прошлую пятницу – на уровне 2513,31 пункта, а днем ранее впервые с сентября 2008 года поднялся выше уровня 2,5 тыс. пунктов.

Несмотря на рекорд, WIG20 закончил понедельник на уровне 2485,35 пункта, что на 0,41% меньше закрытия прошлой недели.

Индекс общего рынка также закончил день снижением на 0,12%. В то же время sWIG80 вырос на 0,14%, mWIG40 – на 0,54%. Объем торгов составил около 350 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, WIG20 закончил прошлую неделю ростом на 2,2%.

Справка УНИАН. "Голубые фишки" фондового рынка Польши начали расти с февраля прошлого года, отбившись от дна на уровне около 1,3 тыс. пунктов, к которому скатывались с исторического рекорда на уровне 3,9 тыс. пунктов в ноябре 2007 года.

Последовавшее ралли длилось до 20 января текущего года, после чего индекс начал резко дешеветь, провалившись за два дня в начале февраля на более чем 8%.

В марте индекс опять начал расти, увеличившись за первую неделю на 5,4% после падения на 4,2% в феврале и 0,25% – в январе т.г.