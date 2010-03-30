Эксперт: покупатели акций вчера показали низкую активность

Украинский рынок акций вчера в очередной раз провел торговую сессию при низкой активности покупателей.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, торговая активность в понедельник была низкой, даже несмотря на рост на внешнем позитивном новостном фоне. Инвесторы активно покупали бумаги «Укрнафты» (+3,87%), после сообщения о том, что группа нефтяных компаний может пролоббировать привязку внутренних цен на нефть к стоимости нефти марки Urals. Также спрос наблюдался в бумагах «ЛуАЗа» (+7,57%) и «Мостобуда» (+4,64%). Значительная фиксация прибыли была отмечена по двум лидерам роста в марте: Северному ГОКу (-7,27%) и Харцизскому трубному заводу (-2,35%). В целом большая часть голубых фишек закрылась ростом на 05,-1,5%.

Аналитик отметил, что на иностранных рынках торги украинскими акциями вчера проходили также весьма вяло. Неожиданный всплеск торговой активности был отмечен в бумагах «Укрпродукта», которые добавили 3,3% на фоне больших покупок. Также шесть торговых сессий подряд продолжал активно торговаться низколиквидный MCB Agricole (-3,8%). Акции «Кернел» и МХП добавили по 0,8% каждая на фоне низкой торговой активности.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 29 марта, повысился на 1,68% – до 922,79 пункта. Общий объем торгов составил 133 млн. 549 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,11% – до 2330,91 пункта. Общий объем торгов составил 53 млн. 111 тыс. грн.