Эксперт: на рынке евробондов неделя началась очень вяло

На украинском рынке евробондов новая неделя началась очень вяло.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН руководитель отдела международных продаж и трейдинга инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей СУПРАНОНОК.

По его словам, за всю торговую сессию понедельника прошло всего несколько сделок в евробондах «VAB Банка» и «ПриватБанка» без изменения цены. Суверенные бумаги открылись более широко, однако сделок здесь практически не было. В квазисуверенных бумагах было несколько покупателей на более узких спрэдах.

А.СУПРАНОНОК также сообщил, что российский рынок евробондов в понедельник открылся снижением. Длинные суверенные выпуски на открытии существенно потеряли, однако в ходе торговой сессии бумагам удалось немного отыграть утреннее падение и котировки закрылись снижением на четверть пункта. В корпоративных выпусках под давлением продавцов находились бумаги VIP и Gazprom. Также активно вели себя продавцы в евробондах Российской Железной Дороги, бумаги закрылись снижением на 0,375 пункта. Также некоторая активность наблюдалась в бумагах Rusb на улучшенном спросе покупателей.