Трейдер: украинский фондовый рынок торгуется в красной зоне

Сегодня украинский фондовый рынок торгуется в красной зоне.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, несмотря на позитивный новостной фон с мировых торговых бирж, индекс ПФТС по состоянию на 12:00 опустился на 0,16%, а индекс УБ снизился на 0,13%. В среднем падение составило около 1%. Бумаги продолжают корректироваться после длительного ралли, которое наблюдалось на украинских площадках. Наибольшее снижение показали акции банковского сектора: «Укрсоцбанк» (-1,07%), «Райффайзен банк Аваль» (-0,34%).

Как отметила трейдер, европейские рынки сегодня демонстрируют позитивную динамику, которая была подогрета выходом обнадеживающих данных по росту ВВП Великобритании и Франции, совпавших с прогнозами аналитиков, а также в ожидании разрешения ситуации с долговой нагрузкой Греции.