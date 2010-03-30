Эксперт: дальнейший рост рынков акций зависит от данных из США

Дальнейший рост мировых фондовых рынков во многом зависит от улучшения настроений потребителей, а также ситуации на рынке труда в США.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в пятницу ожидается выход данных по уровню безработицы за март, в частности, прогнозируется, что в США в марте было создано 190 тыс. рабочих мест. Большая часть этих новых рабочих мест является результатом найма для проведения переписи населения, и в рамках этой программы нужно 600 тыс. работников. Такие работы являются временными, но безусловно окажут поддержку позитивным настроениям рыночных игроков.

Кроме того, добавил стратег, сегодня выходят данные по уровню потребительского оптимизма от Conference Board за март. В феврале индекс оптимизма потребителей неожиданно упал до 46 пунктов, а ожидания на текущий месяц находятся на уровне 50 пунктов, причем диапазон ожиданий довольно широкий: от 48 до 56. Потребительские настроения в целом определяют тенденции розничных продаж, поскольку потребительские расходы составляют 70% ВВП США.

К.ЛИТВИН также сообщил, что во вторник утром вышла новость, что Греции удалось разместить 7-летние гособлигации на 5 млрд. евро под 6%. Успешное размещение окажет дальнейшую поддержку евро, который за 3 дня вырос с 1,32 долл./евро до 1,35. Укрепляющийся евро и слабеющий доллар являются позитивным фактором для сырьевого сектора.

По информации стратега, в понедельник, 29 марта, на американских и европейских площадках наблюдалась боковая динамика, в результате которой ключевые индексы закрылись небольшим ростом котировок. На макрофронте в США вчера вышли данные по потребительским доходам и расходам, которые оказались в рамках рыночных ожиданий. Потребительские доходы американцев в феврале не изменились по сравнению с январем, диапазон ожиданий был с -0,1% до +0,2%. Потребительские расходы в феврале увеличились на 0,3%, полностью совпав с рыночными ожиданиями.

Как отметил К.ЛИТВИН, существенную поддержку фондовым рынкам вчера оказал стремительный рост цен на нефть, подскочивших более чем на 2% на фоне ослабления доллара и укрепления евро. По итогам торгов понедельника индекс DJIA прибавил 0,4% до 10895 пунктов, а индекс S&P 500 вырос на 0,6% до 1173 пунктов. Европейские индексы также закрылись в небольшом плюсе: индекс DJ Stoxx 600 поднялся на 0,1% до 263 пунктов.