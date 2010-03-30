Эксперт: продолжения ралли в ОВГЗ сегодня не будет

14:56, 30 марта 2010
Фондовый рынок
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А правительству нужны ресурсы...

Продолжения ралли цен в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сегодняшнем аукционе не будет.

Такое предположение в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, на прошлом аукционе доходность размещения упала до 11%-13%. С одной стороны, потенциал со стороны снижения стоимости гривневого риска исчерпан. Стоимость 12-месячной страховки гривневого риска прекратила снижение и стабилизировалась на уровне 5,5%, что незначительно превышает значение прошлой недели. При этом резкое падение доходности сократило спрос: на прошлом аукционе он составил 5,4 млрд. грн., что на 42% ниже, чем на предыдущем размещении. Дальнейшее снижение доходности приведет к соответствующему снижению спроса.

С другой стороны, подчеркнул аналитик, потребности правительства в ресурсах сейчас значительно выше, чем на прошлой неделе. С текущей недели Минфин также может активизировать привлечение средств для финансирования Евро-2012, о чем заявил вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ. В планах правительства привлечение 5,6 млрд. грн., и на сегодняшнем аукционе может быть привлечено 700 млн. грн. Более того, в апреле потребности Кабмина по обслуживанию долга составляют 4,5 млрд. грн. Таким образом, Минфин теряет возможность удовлетворять ограниченное число заявок и отсекать основную массу игроков.

По мнению С.ФУРСЫ, ситуация усугубляется тем, что следующий аукцион будет проходить 5 апреля, сразу после празднования Пасхи, которая в этом году совпадает у христиан западного и восточного обрядов, что может сократить спрос. Таким образом, на текущем аукционе Минфину необходимо будет привлечь 1,5-2,0 млрд. грн. В результате доходность размещения либо останется на уровне предыдущего аукциона, либо незначительно вырастет. Доходность коротких бумаг, скорее всего, составит 11%-13%, а среднесрочные облигации, вероятно, будут размещены в диапазоне 13%-14%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 30 марта текущего года проводит размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению предлагаются бумаги со сроком погашения 15 сентября 2010 года, 26 января 2011 года, 26 сентября 2012 года, 20 февраля 2013 года, 28 января 2015 года.

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