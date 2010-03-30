Американские фондовые индексы растут

Фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на торгах во вторник в ожидании отчета по уровню доверия потребителей к экономике США в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой наво Bloomberg.

На торгах во вторник фьючерс на индекс DJIA повысился на 0,2% - до 10846 пунктов. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 набрал 0,2% и поднялся до 1171,10 пункта. Фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ-100 увеличился на 0,2% - до 1964 пунктов. "Основные экономические данные были относительно позитивными в последнее время, что усиливает тренд (восстановления экономики - ред.), - заявил агентству Bloomberg глава отдела анализа рынка акций LGT Capital Management Манфред Хофер (Manfred Hofer).- Сегодня являются важными данные по рынку жилья и доверию потребителей. Доверие потребителей является определяющим моментом в США".

Позитивной динамике фьючерсов способствует оптимизм инвесторов, связанный с перспективами восстановления крупнейшей в мире экономики. Еще одним подтверждением этому может стать отчет исследовательской организации Conference Board по индексу доверия потребителей к экономике США за март. Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, прогнозируют увеличение индикатора до 50 пунктов с 46 пунктов в феврале.

Тем не менее, хотя показатель может продемонстрировать рост, аналитики считают, что об устойчивом восстановлении экономики можно говорить при превышении индикатора отметки 50 пунктов. Добавило уверенности инвесторам и выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера, который заявил накануне, что работодатели могут вскоре приступить к созданию новых рабочих мест. "Экономика становится более сильной, - заявил Гайтнер в интервью телеканалу CNBC. - Вероятно, мы наконец-то находимся на пороге устойчивого периода создания новых рабочих мест". DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.