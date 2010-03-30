Эксперт: активность на рынке евробондов сегодня была умеренной

Активность на украинском рынке евробондов сегодня была умеренной.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН руководитель отдела международных продаж и трейдинга инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей СУПРАНОНОК.

По его словам, наконец-то наблюдалось двухстороннее движение в суверенных выпусках, в частности, в коротких выпусках прошло несколько сделок. В корпоративном секторе спрос наблюдался в бумагах МХП и «Азовстали», но сделок было немного, при этом цены на протяжении торговой сессии не менялись. В банковском секторе был спрос в евробондах VAB Банк и «ПриватБанка», и спрэды в ходе торговой сессии сузились. Бумаги «Альфа банка Украина» находились под давлением продавцов, и в результате их котировки закрылись снижением.

Как отметил А.СУПРАНОНОК, на российском рынке евробондов активность сегодня была низкой. Суверенные бумаги торговались ровно на протяжении всей торговой сессии. В корпоративном секторе бумаги «Вымпелкома» открылись снижением котировок, к закрытию бумаги потеряли четверть пункта. Евробонды ТНК и «РоссельхозБанка» были наиболее активно торгуемыми сегодня, при этом спрос в этих бумагах улучшился. Евробонды «Газпрома» и «Лукойла» находились под давлением продавцов, и к закрытию они потеряли около четверти пункта.