Эксперт: украинские акции достигли максимальных уровней

Украинские акции достигли максимальных уровней первой половины 2010 года, и дальше наиболее вероятным сценарием является или коррекция, или затяжной боковой тренд.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, сегодня украинский фондовый рынок вырос во многом за счет ралли акций «Мотор Сичи», которые поднялись по итогам дня на 9,83%. Также выросли бумаги Укртелекома (+3,89%). По остальным акциям активность покупателей была достаточно низкая. Продолжили падение бумаги Северного ГОКа (-2,78%), откатываясь до уровня начала предыдущей недели.

Аналитик отметил, что на иностранных биржах сегодня наблюдалась смешанная динамика торгов украинскими акциями. Бумаги Ferrexpo поднялись на 5,3% после заявления о том, что цены на железную руду будут пересматриваться ежеквартально. Акции КДД добавили 6,5% из-за увеличения объема кредитной линии «Укрсэксимбанка» со 160 млн. долларов до 250 млн. доларов. Значительный спрос наблюдался в бумагах МХП, которые выросли на 2,3%, в то время как Regal Petroleum снизился на 3,0%. Акции «Кернел» потеряли 0,8%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 30 марта, повысился на 2,05% – до 941,73 пункта. Общий объем торгов составил 307 млн. 291,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,99% – до 2377,29 пункта. Общий объем торгов составил 79 млн. 300 тыс. грн.