Фондовый рынок перегрелся

Украинский фондовый рынок в течение продолжительного времени демонстрирует значительный рост. Причем подорожание отечественных акций происходит даже несмотря на негативные события в Европе, связанные с государственным долгом Греции и, как следствие, удешевлением евро. Большинство аналитиков связывает феноменальный рост украинского рынка ценных бумаг с надеждами на политическую и экономическую стабилизацию в стране. Тем не менее, повышение отечественных индексов так и не было подкреплено фундаментальными экономическими факторами, что заставило аналитиков говорить о приближающейся коррекции. Эксперты уже давно заявляют, что украинские акции значительно перегреты, однако рынок упрямо продолжает показывать рост…

В понедельник, 22 марта, украинский фондовый рынок снова вырос, несмотря на неопределенную ситуацию на внешних площадках. Индекс ПФТС в этот день повысился на 1,73% – до 879,96 пункта. Общий объем торгов составил 231 млн. 958 тыс. грн. Индекс Украинской биржи поднялся на 1,61% – до 2247,72 пункта. Общий объем торгов составил 77 млн. 491,6 тыс. грн.

При этом, отметил стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, на американских и европейских фондовых рынках 22 марта преобладала смешанная динамика. По его словам, в понедельник происходило падение котировок до открытия американских торгов и рост – после. В Европе стремительное падение евро из-за неопределенности вокруг Греции привело к понижению индексов, а также к падению цен на нефть и промышленные металлы. Европейские индексы потеряли 1% в середине дня под давлением негативной динамики на сырье.

Как сообщил стратег, в США рост в понедельник начался сразу после открытия рынков на фоне принятия законопроекта по универсальному медицинскому покрытию. Американские фондовые биржи в итоге стали катализатором роста на европейских площадках, а также на рынке нефти. Европейские индексы и нефть отыграли потери первой половины дня. По итогам торгов 22 марта индекс DJIA подрос на 0,4% – до 10785 пунктов, а индекс S&P 500 – на 0,5%, до 1165 пунктов. Европейские биржи закрылись без изменений: DAX – на уровне 5987 пунктов, DJ Stoxx 600 – 260 пунктов.

Во вторник, 23 марта, отечественные площадки снова выросли, причем очень значительно, что дало повод аналитикам более уверенно говорить о переоцененности акций. Старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей Нестерук считает, что на украинском фондовом рынке появились признаки перегрева. Так, цена украинских акций в гривневом выражении уже достигла уровня конца лета 2007 года, а в долларовом выражении – начала 2007 года, при том что ВВП Украины находится на уровне 2005 года. Тем не менее, ралли на отечественном фондовом рынке во вторник возобновилось, подчеркнул аналитик.

В свою очередь, К.Литвин обратил внимание, что «в последний месяц украинский рынок акций слабо реагирует на внешние факторы и живет своей оптимистичной жизнью». Во вторник внешний фон для украинского фондового рынка был в целом нейтральным. Торги в Европе проходили в боковом направлении без существенных изменений. При этом отечественный рынок ценных бумаг снова показал феноменальный подъем. Так, продолжили резкий рост банки. «Укрсоцбанк» повысился на 10,7%, «Райффайзен банк Аваль» - на 8,2%. Все голубые фишки закрылись существенным ростом котировок, среди основных локомотивов которого были также акции «Укрнафты» (+10,7%) и «Центрэнерго» (+10%).

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 23 марта, повысился на 5,41% – до 927,52 пункта. Общий объем торгов составил 300 млн. 437 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 5,72% – до 2376,39 пункта. Общий объем торгов составил 103 млн. 653 тыс. грн.

Среда, 24 марта, стала переломным днем для украинского рынка ценных бумаг. Отечественные индексы наконец-то начали корректироваться, чему способствовала негативная внешняя конъюнктура.

Как сообщил К.Литвин, европейские фондовые рынки в среду находились под давлением обваливающегося евро и снижающихся цен на сырье после понижения кредитного рейтинга Португалии до AA- агентством Fitch и сообщений, что Греции придется обращаться к МВФ за помощью. Падение евро до 1,33 долл./евро привело к снижению цен на нефть, промышленные и драгоценные металлы. Негативный внешний фон остановил бурный рост на украинском фондовом рынке. Фондовые биржи США в этот день также закрылись снижением котировок.

Как следствие, украинские площадки в среду, 24 марта, развернулись в понижательном направлении и показали смешанную динамику. Индекс ПФТС вырос на 0,05% - до 928,02 пункта. При этом индекс Украинской биржи упал на 0,34% - до 2368 пунктов. По словам А.Нестерука, отечественный рынок начал корректироваться после масштабного и во многом необоснованного ралли в начале недели. При этом к середине сессии 24 марта падение индекса УБ достигало даже 2%.

В четверг, 25 марта, украинские акции окончательно повернули в сторону коррекции и продемонстрировал уже более значительное падение. Как отметили аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, инвесторы в четверг стремились зафиксировать прибыль после «ошеломительного» роста последних месяцев. Негативные настроения были усилены новостями из-за рубежа.

К.Литвин напомнил, что страны ЕС в четверг договорились предоставить помощь Греции в сотрудничестве с МВФ, в соответствии с планом, который предложила Германия и поддержала Франция. Кредиты будут предоставлены под рыночный процент и в случае, если Греции не удастся собрать нужный капитал на открытом рынке. Пессимизма рынкам добавило и высказывание главы ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что вовлечение МВФ в решение проблем Греции является плохой идеей.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 марта, снизился на 1,55% – до 927,94 пункта. Общий объем торгов составил 191 млн. 417 тыс. грн. Индекс Украинской биржи упал на 1,78% – до 2326,33 пункта. Общий объем торгов составил 99 млн. 198 тыс. грн.

В пятницу, 26 марта, обвал украинского фондового рынка продолжился. По словам трейдера инвестиционной компании Phoenix Capital Ирины Барабановой, на протяжении сессии наблюдалось продолжение коррекции после стремительного ралли последних недель. По некоторым «голубым фишкам» падение в течение дня достигало 4-5%. Однако в ряде бумаг все же наблюдался небольшой рост. «Укрнафта» по итогам торгов поднялась на 2,61%, «Укрсоцбанк» продемонстрировал рост на 1,64%.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 марта, снизился на 2,20% – до 907,54 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 350 тыс. грн. Индекс Украинской биржи упал на 0,91% – до 2305,26 пункта. Общий объем торгов составил 73 млн. 673 тыс. грн.

При этом, по информации К.Литвина, американские рынки в пятницу находились под давлением снижающихся цен на нефть. Однако фондовым биржам удалось удержаться на прежних позициях второй день подряд. По итогам торгов индекс DJIA прибавил 0,1%, закрывшись на отметке 10850 пунктов, индекс S&P 500 подрос также на 0,1% – до 1166 пунктов. Европейские рынки в целом закрылись небольшим снижением котировок: индекс DAX потерял 0,2%, закрывшись на уровне 6120 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,4% – до 263 пунктов.

Начало текущей недели вновь показало противоречивые тенденции на украинском фондовом рынке. С одной стороны, индексы сейчас стремятся к не совсем оправданному росту, а с другой – при таком ралли коррекция неизбежна, и довольно глубокая.

Так, в понедельник, 29 марта, индекс ПФТС повысился на 1,68% – до 922,79 пункта. Общий объем торгов составил 133 млн. 549 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,11% – до 2330,91 пункта. Общий объем торгов составил 53 млн. 111 тыс. грн.

Такой рост произошел в соответствии с мировым трендом. Как считает К.Литвин, существенную поддержку фондовым рынкам в понедельник оказал стремительный рост цен на нефть, подскочивших более чем на 2% на фоне ослабления доллара и укрепления евро. По итогам торгов понедельника индекс DJIA прибавил 0,4% до 10895 пунктов, а индекс S&P 500 вырос на 0,6% до 1173 пунктов. Европейские индексы также закрылись в небольшом плюсе: индекс DJ Stoxx 600 поднялся на 0,1% до 263 пунктов.

Во вторник, 30 марта, отечественный рынок ценных бумаг продемонстрировал еще больший (!) рост. Индекс ПФТС повысился на 2,05% – до 941,73 пункта. Общий объем торгов составил 307 млн. 291,8 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,99% – до 2377,29 пункта. Общий объем торгов составил 79 млн. 300 тыс. грн.

Подъем украинского рынка во вторник был снова поддержан внешним новостным фоном. В частности, К.Литвин сообщил, что утром в этот день появилась информация, что Греции удалось разместить 7-летние гособлигации на 5 млрд. евро под 6%. Успешное размещение окажет дальнейшую поддержку евро, который за 3 дня вырос с 1,32 долл./евро до 1,35. Укрепляющийся евро и слабеющий доллар являются позитивным фактором для сырьевого сектора.

В тоже время, по мнению А.Нестерука, украинские акции уже достигли максимальных уровней первой половины 2010 года, и дальше наиболее вероятным сценарием является или коррекция, или затяжной боковой тренд.

Как видим, в начале этой недели ралли на отечественных биржах продолжилось, однако проявилась и новая тенденция: в отличие от предыдущих дней, инвесторы начали искать позитив на внешних площадках. И, возможно, это знак того, что внутриполитический потенциал для рынка пока исчерпан. Следовательно, игроки зафиксируют прибыль и вернутся в состояние ожидания более конкретных действий от новой власти…

Игорь Галычак (УНИАН)