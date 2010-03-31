«Лугансктепловоз» снова выставлен на продажу

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (номер от 31 марта т.г.).

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.

В соответствии с конкурсными условиями, к участию в конкурсе могут быть допущены компании, осуществляющие не менее трех лет деятельность по производству локомотивов, поездов или комплектующих к ним, или не менее года осуществляющие контроль над предприятиями, занимающимися выше перечисленной деятельностью.

Конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

Согласно утвержденному приказом Фонда госимущества от 5 января этого года помесячному пообъектному плану-графику выставления на продажу госпакетов акций на 2010 год, Фонд планировал объявить конкурс с элементами аукциона по продаже возвращенного в государственную собственность 76% пакета акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в марте.