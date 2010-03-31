Рынок акций США сегодня растет

Рынок акций США вырос во вторник, благодаря данным, подтвердившим стабилизацию экономики, а котировки Apple Inc подскочили после новости о том, что компания разрабатывает новый iPhone, сообщает Рейтер.

Поскольку индекс S&P 500 сейчас на 73,4 процента выше "дна", достигнутого в марте 2009 года и на пути к тому, чтобы вырасти четвертый квартал подряд, инвесторы фиксируют прибыль и финансовые компании приняли на себя основной удар распродаж.

"Акции просто понемногу продвигаются вверх, рост избирателен, это короткая неделя и конец квартала, люди закрыли многие позиции", - сказал Кливленд Рукерт из Birinyi Associates Inc.

Бумаги Apple достигли исторического максимума закрытия, поднявшись на 1,5 процента после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что компания разрабатывает новый iPhone, который будет работать в мобильной сети Verizon Communications. Акции Verizon поднялись на 2,6 процента.

Индекс Dow Jones вырос на 0,11 процента до 10.907,42 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 не изменился, оставшись на уровне 1.173,27 пункта. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,26 процента до 2.410.69 пункта.

Акции промышленных компаний - самого успешного сектора в первом квартале - также выросли. Котировки 3M Co. повысились на 3,6 процента.

Доверие потребителей в США выросло в марте благодаря надеждам на улучшение состояния рынка труда, сообщила Conference Board.