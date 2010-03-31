Во втором полугодии процесс приватизации активизируется

Во втором полугодии 2010 года можно ожидать активизацию процесса приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Владимир РЯБЧЕНКО.

Вместе с этим, он отметил, что в текущем году планируется провести приватизацию «Укртелекома».

По мнению В.РЯБЧЕНКО, 67% акций «Укртелекома» можно будет продать за 7-8 млрд. грн.

«Укртелеком» – это ключевой объект и он действительно принесет доходы порядка 7-8 млрд. грн. (за 67% акций - УНИАН). Посмотрим, какая будет ситуация, если ситуация будет благоприятная, то может быть продадим весь пакет – 92% с хвостиком», - сказал В.РЯБЧЕНКО.

При этом он отметил, что предварительный план поступлений от приватизации в бюджет в этом году составляет 10 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-февраль 2010 года, по оперативным данным, получил от приватизации 52,3 млн. грн.

18 марта во время шестой ежегодной инвестиционной конференции в Киеве вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что в этом году от приватизации должно быть получено минимум 10 млрд. грн.