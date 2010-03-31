Трейдер: некоторые инвесторы еще верят в рост украинских акций

Некоторые игроки настроены оптимистично и видят потенциал для роста украинских акций, несмотря на то, что часть инвесторов фиксируют прибыль по ряду бумаг.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, локальные рынки акций сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс УБ поднялся на 0,77% , до 2395,68 пункта по состоянию на 12:00 преимущественно за счет акций «Мотор Сичи», которые уже второй день подряд демонстрируют рекордные темпы роста на бирже (+4,21%). Также поднялись бумаги Лугансктепловоза на новостях о предстоящей продаже 76% акций предприятия (+9,53%).

И.БАРАБАНОВА отметила, что остальные бумаги сегодня торгуются преимущественно в красной зоне. Активность на рынке крайне низкая сегодня. Объем торгов составил 20 млн грн. Продолжают снижаться бумаги банковского сектора USCB -0,02% BAVL-0,70%.

По мнению трейдера, внешний новостной фон сегодня в целом нейтральный: накануне американские фондовые площадки закрылись в незначительном плюсе. На европейских площадках новости о понижении рейтингов Исландии с одной стороны, а также выход позитивной статистики по числу безработных в Германии с другой, удерживают индексы в незначительном плюсе.