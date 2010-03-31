Эксперт: сегодня вероятно снижение мировых фондовых индексов

Сегодня вполне вероятно снижение ключевых мировых фондовых индексов из-за фиксации прибылей по итогам первого квартала.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его мнению, «в последний день квартала стоит ожидать повышенной волатильности из-за балансирования портфелей институциональными инвесторами».

Как отметил стратег, американские и европейские фондовые рынки во вторник, 30 марта, закрылись без существенных изменений на фоне позитивных макроэкономических данных из США и падения евро. Индекс потребительского доверия в США вырос в марте до 52 пунктов, в то время как рынок ожидал восстановления этого показателя до 50 пунктов. При этом в феврале индекс упал до 46 пунктов. Очевидно, что потребительские настроения слегка улучшились, однако по-прежнему находятся на низком уровне, поскольку в обычные времена индекс находится на уровнях выше 90 пунктов. Индекс цен на недвижимость S&P/Case-Schiller не показал определенной динамики к улучшению, так как рынок недвижимости в США по-прежнему находится в фазе стагнации.

По словам К.ЛИТВИНА, фондовые рынки во вторник находились под давлением снижающегося евро, который упал с 1,35 долл./евро до 1,34. Индекс DJIA подрос на 0,1% до 18-месячного максимума в 10907 пунктов, индексы S&P 500 и DJ Stoxx 600 закрылись без изменений на уровне 1173 и 263 пунктов соответственно. Несмотря на падение евро, нефти удалось удержаться на прежнем уровне в 82,5 долл. за баррель по итогам дня.