Эксперт: Кабмин резко увеличил объемы привлечения средств

Правительство приняло решение резко увеличить объемы привлечения средств, что подтолкнуло доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вверх.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, объем удовлетворенных заявок на вчерашнем аукционе оказался рекордным за всю историю размещений внутреннего государственного долга. При этом, как и на предыдущем аукционе, максимальный объем средств был привлечен за счет коротких бумаг.

Аналитик обратил внимание, что специальные ОВГЗ были проданы на 310 млн. грн. по номиналу вместо анонсированных правительством 700 млн. грн. При этом были удовлетворены все заявки по данным бумагам: по всей видимости, реализовать планы по привлечению 5,6 млрд. грн. по ним без привлечения государственных банков будет трудно. Аналитик допускает, что правительство удовлетворило максимальный объем заявок из-за опасений роста ставок привлечения в результате выпуска НДС-облигаций.

По мнению С.ФУРСЫ, резкий рост ставок отсечения, особенно на коротком конце кривой, по сравнению с предыдущим аукционом, стал сюрпризом для большинства игроков, многие из которых подавали заявки с доходностью 10%-11%. Это приведет к резкому росту аппетита рынка на следующем аукционе. Общий объем размещения стандартных ОВГЗ составил 3 млрд. грн. по номиналу, или около 66% от потребностей правительства в ресурсах для рефинансирования в апреле.

Аналитик считает, что «в том случае, если средства от вчерашнего аукциона не будут направлены на финансирование дефицита бюджета, следующие аукционы должны пройти для Минфина в относительно комфортном режиме с небольшими объемами привлечения, что нивелирует эффект роста аппетита рынка».

Как сообщал УНИАН, по результатам проведения 30 марта т.г. Министерством финансов Украины аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в госбюджет поступило 3,3 млрд. грн.

Установленный уровень доходности предложенных к размещению бумаг был на уровне: со сроком погашения 15 сентября 2010 года – 14% годовых, 26 января 2011 года – 14%, 20 февраля 2013 года – 14,5%, 28 января 2015 года – 15%, 26 сентября 2012 года – 14%.

Номинальная стоимость одной ОВГЗ – 1 тыс. грн.

Объем размещенных ОВГЗ на предыдущем аукционе 23 марта т.г. составил 1,041 млрд. грн.