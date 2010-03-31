Нацбанк изменил порядок операций, связанных с размещением ОВГЗ

Национальный банк Украины своим постановлением №104 от 3 марта 2010 года внес изменения в Положение о порядке проведения операций, связанных с размещением облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Постановлением, текстом которого располагает УНИАН, вносятся изменения в таблицу дополнения №15 «Сводная ведомость распределения облигаций между участниками их размещения».

Таблица, в которой указывается количество приобретенных облигаций, дополняется еще одной колонкой «Стоимость приобретенных облигаций (грн.)».

В НБУ объяснили, что вышеуказанный отчет подается Нацбанком в Министерство финансов Украины по итогам размещения правительственных бумаг. «Так как не всегда ОВГЗ продаются по номиналу, то для более полной отчетности вводится дополнительная графа», – пояснил собеседник агентства.