Эксперт: данные по рынку труда США изменили ход торгов на рынках акций

Данные по рынку труда в США изменили ход сегодняшних торгов на фондовых биржах.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

Она отметила, что компании в США существенно сократили число рабочих мест в марте, что еще больше усилило беспокойство среди инвесторов относительно состояния американского рынка труда. Вслед за европейскими площадками индекс УБ опустился на отрицательную территорию.

Как сообщила экономист, подобно зарубежным площадкам, большую часть дня индекс УБ провел в боковом тренде. При этом открылись торги повышением индекса УБ, и основной движущей силой роста стали акции «Мотор Сичи» и 2Лугансктепловоза». Среди остальных отечественных бумаг наблюдалось разнонаправленное движение котировок, чему способствовали как перегретость отечественного рынка, так и неоднозначный внешний фон. Вслед за слабым закрытием азиатских рынков котировки российских бумаг демонстрировали умеренно-негативную динамику, европейские фондовые индексы прибавили на открытии за счет активного роста бумаг финансового сектора.

Я.ЛАВРИК подчеркнула, что по итогам сегодняшнего дня индекс УБ упал на 0,98% до 2353,90 пункта. Аутсайдерами торгов среди ликвидных бумаг стали акции автопроизводителей: «Богдан Моторс» (-5,55%), КрАЗ (-7,04%). Хуже рынка выгляди бумаги «Стирол» (-4,71%), Стахановского ВЗ (-4,29%), а также перегретые акции Северного (-3,93%) и Полтавского (-3,50%) ГОКов. Лидером роста стали акции малоликвидного Крымского содового завода, которые по итогам сессии взлетели на 27,27%. Интерес инвесторов вызван сильными операционными показателями предприятия и высоким потенциалом роста бумаг завода.

По информации экономиста, активным спросом среди инвесторов сегодня пользовались акции «Лугансктепловоза» (+5,25%) на новостях о приватизации предприятия. Ожидается, что приход стратегического инвестора позволит улучшить финансовое состояние крупнейшего производителя грузовых тепловозов, который отчитался об убытках в размере 157 млн. грн. по итогам 2009 года, в то время как за 1-е полугодие 2009 года убыток составлял 75 млн. грн.

Как отметила Я.ЛАВРИК, в плюсе сегодня закрылись акции «Мотор Сичи» (+1,62%), продолжающие разогреваться на слухах о новых заказах на продукцию компании. Однако на фоне фиксации прибыли во второй половине дня бумаги растеряли большую часть утреннего роста. Общий объем торгов на УБ в среду составил 71,73 млн. грн., число сделок – 2 605. Наибольшим спросом пользовались акции «Мотор Сичи» (12,32 млн. грн.), Авдеевского КХЗ (6,42 млн.грн.), «Донбассэнерго» (5,65 млн.грн.).