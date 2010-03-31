Янукович вернулся к вопросу увеличения уставного капитала ГИУ

Президент Украины Указом № 462/2010 возобновил действие постановления Кабинета министров от 27 января т.г. №61 об увеличении уставного капитала Государственного ипотечного учреждения, которое ранее было приостановлено Указом Президента от 8 февраля 2010 г. № 130. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение увеличить уставный капитал Государственного ипотечного учреждения (постановление №61 от 27 января 2010 г.) на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн. Увеличение уставного капитала должно происходить за счет средств Стабилизационного фонда госбюджета, которые планируется получить от размещения шестимесячных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с доходностью 21,3% годовых.

Этим документом правительство отменило постановление №1068 от 30 сентября 2009 года, которым планировалось увеличить уставный капитал ГИУ на 1 млрд. грн. Действие сентябрьского постановления было приостановлено Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 20 ноября прошлого года.