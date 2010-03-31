Эксперт: украинский рынок акций тесно коррелировал с мировыми

Украинский рынок акций cегодня тесно коррелировал с мировыми площадками и закрылся в красной зоне.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, в первой половине дня индекс Украинской биржи поднимался за счет роста акций «Мотор Сичи», однако к концу дня бумага опустилась к уровню вчерашнего закрытия. Индекс УБ сегодня снизился на 0,98%.

Как сообщил аналитик, новость о приватизации «Лугансктепловоза» привела к резкому увеличению спроса на акции предприятия (+5,09%), в то время как большинство других бумаг демонстрировали снижение. Лидерами падения сегодня стали Северный ГОК (-4,97%) и ЛуАЗ (-5,91%). Также значительно просели голубые фишки: Алчевский меткомбинат (-2,78%), «Райффайзен банк Аваль» (-2,55%).

По информации А.НЕСТЕРУКА, на иностранных рынках украинские акции сегодня преимущественно падали в цене. Лидером снижением стали бумаги горнодобывающего сектора: Regal Petroleum снизился на 3,3%. Cadogan Petroleum – на 6,2%. Несмотря на снижении акций MCB Agricole, в последние две недели по ним наблюдается повышенная торговая активность. По итогам сегодняшней торговой сессии бумаги MCB Agricole снизились на 4%. Акции «Кернела» выросли на 1,8% на восстановлении интереса к ним покупателей, «Астарта» добавила 1,9%.