Рынок евробондов сегодня показал незначительный всплеск активности

Украинский рынок евробондов в среду продемонстрировал незначительный всплеск активности.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН руководитель отдела международных продаж и трейдинга инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей СУПРАНОНОК.

По его словам, новая волна спроса в бумагах Банка «Надра», а также отсутствие продавцов привели к тому, что облигации закрылись на 4-5 пунктов выше уровня открытия. В суверенных и квазисуверенных выпусках активности практически не наблюдалось: всего несколько сделок прошло в евробондах «Нефтогаза», «Украина-16» и «Украина-17». В банковском секторе активно торговались выпуски «Альфа-банка» (Украина) и «ПриватБанка». К закрытию торговой сессии бумаги «Альфа-банка» (Украина) прибавили около четверти пункта, в то время как «ПриватБанк» находился под давлением продавцов. МХП и «Азовсталь» торговались ровно на протяжении всей торговой сессии, и цены к закрытию остались без изменений.

Как отметил А.СУПРАНОНОК, на российском рынке евробондов сегодня особой активности не наблюдалось. Суверенные выпуски торговались слабо, цены остались без изменений, к тому же объем торгов в этих бумагах был незначительным. Новый выпуск РЖД торговался очень активно, но к закрытию бумаги незначительно потеряли. Выпуски Rshb и Gazprom также активно торговались на протяжении торговой сессии - цена закрытия на четверть пункта ниже. Некоторый спрос был со стороны покупателей в бумагах ВТБ, и их цена незначительно подросла.