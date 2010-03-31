Эксперт: украинские акции упали под давлением данных из США

Украинские акции сегодня упали под давлением негативных макроэкономических данных из США.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на момент закрытия украинских торгов в среду американские и европейские рынки показывали негативную динамику после публикации негативной макро-статистики в США. Нефть оказала поддержку рынку, подскочив до 83,5 долл. за баррель на фоне укрепления евро. По итогам торгов индекс УБ упал на 1% до 2 353 пунктов, а индекс ПФТС снизился на 0,2% до 940 пунктов.

Стратег сообщил, что объем торгов на УБ мало изменился со вторника и составил 71 млн. грн. Большая часть украинских акций закрылась в минусе. Лидерами роста стали акции «Лугансктепловоза» (+5%) и «Мотор Сичи» (+1,6%). «Лугансктепловоз» подскочил на объявлении приватизационного тендера. Хуже рынка сегодня выглядели акции металлургов, падение которых достигло 3%, «Укрнафты» (-2,5%) и «Стирола» (-4,7%).