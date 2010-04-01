ФГИ намерен продать на фондовой бирже 4,9% акций «Днеправиа»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) планирует продать на фондовой бирже 4,885% государственного пакета акций ОАО «Днеправиа».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Согласно сообщению, Фонд госимущества провел независимую оценку приватизируемого пакета «Днеправиа» с целью его дальнейшей продажи на фондовой бирже. В соответствии с проведенной оценкой, его начальная стоимость составит 1 млн. 445,6 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года ФГИ продал днепропетровскому ООО «Галтера» 94,572% «Днеправиа» за 59,017 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав ОАО «АК «Днеправиа» входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.

Уставный капитал «Днеправиа» зарегистрирован в размере 29 млн. 595 тыс. 620 грн.

4 ноября 2004 года в отношении «Днеправиа» было возбуждено дело о банкротстве.

11 августа 2005 года суд постановил открыть процедуру санации.