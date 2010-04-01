Трейдер: украинский рынок открылся снижением по всем акциям

Украинский рынок акций сегодня открылся снижением котировок практически по всем бумагам.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, лидерами падения снова стали металлурги и банковский сектор, но уже к 11:30 цены начали возвращаться к уровню вчерашнего закрытия. Так акции «Азовстали» снизились на 0,42%, Енакиевского метзавода - на 0,25%, а «Райффайзен банк Аваль» торговался на уровне закрытия вчерашнего дня - 0,42 грн. за акцию. Один из лидеров вчерашних торгов - «Мотор Сич» - утратил в своей стоимости 1,24%.

Трейдер отметила, что сегодня на рынке в основном преобладает давление продавцов, которые перед длительными Пасхальными выходными стараются зафиксировать прибыль или закрыть рискованные позиции. Активность на рынке очень низкая, объемы торгов остаются незначительными. К 11:30 они составили 23,9 млн. грн.