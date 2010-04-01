Поведение фондовых рынков указывает на «бычьи» настроения

Поведение фондовых рынков сейчас безусловно указывает на «бычьи» настроения.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в среду, 31 марта, в США вышли разочаровывающие макроданные, оказавшие негативное давление на рынок акций в первой половине дня. Предварительные данные по рынку труда от ADP показали сокращение рабочих мест в частном секторе на 23 тыс., в то время как рынок ожидал прибавления 41 тыс. мест. Официальные данные по рабочим местам будут опубликованы Министерством труда в пятницу. Индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился до 58,8 пункта, хуже рыночных ожиданий в 62 пункта.

Как подчеркнул стратег, «было интересно наблюдать реакцию рынка после выхода разочаровывающих данных». Самая первая реакция была негативной, однако каждый раз биржам удавалось отыгрывать падение. Под закрытие рынок практически полностью отбил утренние потери.

По мнению К.ЛИТВИНА, существенную поддержку фондовому рынку в среду оказали сильные цены на нефть, которые упорно не хотят снижаться, даже несмотря на негативные данные по запасам нефти в США. По итогам вчерашних торгов индекс DJIA упал на 0,5% до 10856 пунктов, индекс S&P 500 снизился всего на 0,3% до 1169 пунктов. Индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,1% до 263 пунктов.

Стратег отметил, что запасы сырой нефти на прошедшей неделе увеличились на 2,9 млн. баррелей, при ожиданиях на уровне 2,4 млн. На росте запасов нефть показала такую же динамику, как и фондовый рынок: кратковременное снижение, потом рост. На данный момент нефть превысила отметку в 84,5 долл. за баррель, что является годичным максимумом.

Как считает К.ЛИТВИН, «сам факт того, что нефть больше не реагирует на рост запасов, низкий уровень потребительского спроса и укрепление доллара, является очень позитивным явлением и указывает на высокую вероятность дальнейшего роста». Торговый диапазон в ценах на нефть уже сдвинулся с 70-80 до 80-90 долл. за баррель.