Акционеры «Днепроэнерго» отменили выпуск корпоративных облигаций

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» решили снять с повестки дня сегодняшнего собрания акционеров вопрос о выпуске корпоративных облигаций компании на 220 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, вопрос снят с повестки дня в связи с необходимостью приведения уставных документов компании в соответсвие с требованиями новой редакции закона «Об акционерных обществах»

«Это связано с требованиями законодательства Украины об акционерных обществах о проведении акционерными обществами выпуска облигаций лишь после приведения своих уставов в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, аналогичный вопрос уже вносился в повестку дня собрания акционеров энергогенерирующей компании в марте 2009 года, однако был снят с рассмотрения по инициативе мажоритарного акционера НАК «Энергетическая компания Украины», контролирующей 50% +1 акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2009 года ОАО «Днепроэнерго» объявило о намерении выпустить облигации для погашения кредитных средств, привлекаемых компанией для технического переоснащения ТЭС. При этом предполагалось, что целевыми покупателями облигаций станут инвесторы – ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и ОАО «Павлоградуголь» (учредители – ООО «Инвестиционное общество»). Облигации в объеме 202 млн. грн. планировалось выпускать ежегодно до 2012 года включительно, что соответствовало объему инвестиций в размере 1,01 млрд. грн., который в рамках реализации плана санации энергокомпании обязались взять на себя вышеуказанные угледобывающие предприятия.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 года.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 149 млн. 185,8 тыс. грн.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

В 2009 году "Днепроэнерго" увеличило чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.