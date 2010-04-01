Парламент назначил Рябченко председателем Фонда госимущества
Новый глава ФГИУ уже высказался об Одесском припортовом заводе...
Верховная Рада Украины назначила Александра РЯБЧЕНКО председателем Фонда государственного имущества Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 245 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.
А.РЯБЧЕНКО, отвечая на вопрос депутатов относительно приватизации Одесского припортового завода, сказал, что завод был «приватизирован плохо и ошибочно». При этом он отметил, что в соответствии с законодательством Украины это предприятие «вообще не подлежит приватизации».
А.РЯБЧЕНКО считает, что Одесский припортовый завод должен остаться в собственности государства и получить от государства инвестиции. По его словам, «это интересное и необходимое для государства предприятие».