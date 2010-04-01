Объем торгов на Украинской бирже вырос более чем в два раза

Объем торгов ценными бумагами на "Украинской бирже" в марте т.г. вырос на 138,38% и составил 1 млрд. 762,8 млн. грн., а количество сделок, заключенных на бирже на протяжении месяца, составило 74,5 тыс., что на 120,5% больше, чем в феврале (33,8 тыс.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Украинской биржи".

Индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», повысился в марте т.г. на 30,9% - с 1798,23 до 2353,9 пунктов.

Лидерами оборота в марте стали акции «Енакиевского металлургического завода», объем торгов которых составил 117 млн. 731 тыс. грн., на втором месте - «Авдеевский коксохимический завод» - 104 млн. 586 тыс. грн., далее следует «Алчевский металлургический комбинат» - 100 млн. 67 тыс. грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 8,05%, 7,15% и 6,84% соответственно.