Клюев: Кабмин внесет программу приватизации в ВР

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект Программы приватизации сразу после того, как будут приняты бюджет на 2010 год и Программа деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны ВР заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, Кабинет министров уже практически готовит соответствующий проект Программы приватизации. А.КЛЮЕВ напомнил, что через неделю в Верховную Раду будут внесены проект государственного бюджета и Программа деятельности правительства.

«После принятия бюджета и Программы деятельности правительства будет представлена Программа приватизации», - сказал он.