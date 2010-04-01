Эксперт: прогнозы о перегретости украинских акций подтверждаются

Нынешние события на украинском фондовом рынке подтверждают прогнозы о перегретости акций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, сегодня украинский рынок акций корректировался, несмотря на рост на мировых фондовых рынках. Частично коррекцию можно связать с предстоящими выходными днями в Западной Европе и США, перед которыми многие игроки фиксируют прибыль, считает аналитик. Он сообщил, что сегодня падали абсолютно все ликвидные акции. Лидером падения стали бумаги банковского сектора: «Укрсоцбанка» (-3,95%) и «Райффайзен банка Аваль» (-2,38%), а также машиностроительного сектора: «Мотор Сичи» (-4,45%), Крюковского (-5,06%) и Стахановского (-5,57%) вагоностроительных заводов.

А.НЕСТЕРУК отметил, что украинские бумаги на международных биржах сегодня также торговались в красной зоне. Акции MCB Agricole потеряли 17,5%, Cadogan Petroleum снизился на 4,8%. «Кернел» уменьшился на 0,2%, «Укррос» упал на 8,2%. Рост продемонстрировали только акции «Астарты» (+3,13%) и «Агротона» (-0,5%). Торговая активность практически по всем бумагам была низкой.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 1 апреля, упал на 3,20% – до 910,16 пункта. Общий объем торгов составил 327 млн. 859 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 2,28% – до 2300,29 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 96 млн. 747 тыс. грн.