ВР назначила Рябченко главой ФГИУ

Верховная Рада Украины назначила Александра РЯБЧЕНКО председателем Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 245 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

А.РЯБЧЕНКО, отвечая на вопрос депутатов относительно приватизации Одесского припортового завода, сказал, что завод был «приватизирован плохо и ошибочно». При этом он отметил, что в соответствии с законодательством Украины это предприятие «вообще не подлежит приватизации».

А.РЯБЧЕНКО считает, что Одесский припортовый завод должен остаться в собственности государства и получить от государства инвестиции. По его словам, «это интересное и необходимое для государства предприятие».