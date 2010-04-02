Эксперт: украинский рынок акций идет вразрез с мировыми биржами

Украинский фондовый рынок сегодня снова идет вразрез с динамикой торгов на международных биржах, которые демонстрируют рост.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, в настоящее время локальные рынки акций торгуются в красной зоне. В отсутствие поддержки иностранных инвесторов в связи с выходными днями в Западной Европе и Америке, украинские акции стремительно снижаются. По состоянию на 12:00 индекс УБ снизился на 0,87%, индекс ПФТС упал на 0,58% . Объем торгов на УБ очень низкий - 23 млн. грн. Лидерами падения стали бумаги банковского сектора: «Укрсоцбанк» (-2,41%), «Райффайзен банк Аваль» (-3,17%).

Как отметила трейдер, на европейских площадках сейчас наблюдается позитивная динамика, индексы добавили 1-2% на фоне выхода данных по индексу производственной активности США, а также дынных по рынку труда. Азиатские рынки также поднимаются на новостях о росте производственной активности в КНР.