Яковлев и Хотей назначены заместителями председателя ФГИ
15:35, 02 апреля 2010Фондовый рынок
0
Распоряжение правительства
Кабинет министров Украины своими распоряжениями назначил Юрия ЯКОВЛЕВА и Игоря ХОТЕЯ заместителями председателя Фонда государственного имущества.
Об этом говорится в распоряжениях правительства № 763-р и № 762-р, обнародованных на сайте правительства.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 апреля назначила Александра РЯБЧЕНКО председателем Фонда государственного имущества.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter