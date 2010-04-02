Яковлев и Хотей назначены заместителями председателя ФГИ

Распоряжение правительства

Кабинет министров Украины своими распоряжениями назначил Юрия ЯКОВЛЕВА и Игоря ХОТЕЯ заместителями председателя Фонда государственного имущества. Об этом говорится в распоряжениях правительства № 763-р и № 762-р, обнародованных на сайте правительства. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 апреля назначила Александра РЯБЧЕНКО председателем Фонда государственного имущества.

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