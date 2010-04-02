Эксперт: на мировых фондовых площадках продолжился рост

На мировых фондовых площадках в четверг, 1 апреля, продолжился рост на фоне позитивной макроэкономической статистики и роста цен на сырье.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, американские и европейские фондовые рынки в четверг закрылись на 18-месячных максимумах, а нефть закрылась на годичных максимумах. Катализатором роста акций стала очередная порция позитивных макроданных из Европы и США. При этом рост цен на нефть оказал биржам дополнительную поддержку.

Как отметил К.ЛИТВИН, в Германии индекс производственной активности, составленный по опросу менеджеров по закупкам, вырос с 57,4 пункта до 65,5 пункта в марте, намного превысив рыночные ожидания в 59 пунктов. Это говорит об ускорении темпов восстановления производства в Германии и ЕС, а если учитывать, что Германия является одним из крупнейших экспортеров, это указывает на продолжение восстановления мирового спроса.

Стратег также сообщил, что в США количество первичных заявок на пособия по безработице снизилось до 439 тыс. - немного меньше ожидаемых 440 тыс. Индекс производственной активности в США в марте, рассчитываемый институтом управления поставками, также превысил ожидания, показав рост с 56,5 до 59,6 пункта, в то время как консенсус ожиданий находился на уровне 57 пунктов. Все макроиндикаторы указывают на восстановление производства, что на данный момент является локомотивом роста мировых фондовых и сырьевых рынков.

По информации К.ЛИТВИНА индекс DJIA вырос по итогам торгов в четверг на 0,65% до 10927 пунктов, а индекс S&P 500 прибавил 0,7% до 1178 пунктов. Европейские рынки также закрылись существенным ростом: индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,5% до 267 пунктов.