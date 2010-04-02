ГКЦБФР выберет уполномоченное рейтинговое агентство

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) проведет с 13 по 24 мая т.г. новый конкурс по отбору уполномоченного рейтингового агентства, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Первый этап конкурса состоится 13 мая, второй – 24 мая.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица - резиденты, осуществляющие профессиональные услуги по рейтингованию, предоставлению информационно-аналитических услуг, связанных с обеспечением деятельности по рейтингованию. Потенциальные участника конкурса также должны использовать при рейтинговании Национальную шкалу, иметь официальный веб-сайт, не менее 1 года работа в выше перечисленных сферах, внесенный уставный капитал в размере не менее 2500 минимальных заработных плат, при этом не менее 50 % из которого должно быть внесено в денежной форме и пр.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день только одно украинское рейтинговое агентство имеет статус уполномоченного – рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг».