Объем торгов на ПФТС в марте вырос в 1,8 раза

Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в марте 2010 года составил 5,7 млрд. грн., что в 1,8 раза больше, чем в феврале этого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Индекс ПФТС на протяжении месяца вырос на 33 % с 707,27 до 940,22 пунктов.

Согласно сообщению, общий объем торгов ОВГЗ на ПФТС в марте т.г. составил 5 млрд. 69 млн. грн., объем торгов акциями составил 414,6 млн. грн., корпоративными облигациями – 177,5 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 6,2 млн. грн., муниципальными облигациями - 6,4 млн. грн.

Наибольший рост в марте продемонстрировали акции металлургических предприятий (Полтавский ГОК — +81,13%, Алчевский металлургический комбинат — +42,11%, "Интерпайп Нижнеднепровский трубный завод" — +41,57%, Енакиевський металлургический завод — +35,99%, "Азовсталь" — +12,95%) и энергетики ("Днепрэнерго" — +59,61%, "Центрэнерго" — +44,92%, "Донбассэнерго" — +34,89%, "Западэнерго" — +16,23%), росли в цене также акции предприятий химической промышленности ("Концерн "Стирол" — +42,64%), коксохимии (Авдеевский коксохимический завод — +31,40%, Ясиновский коксохимический завод — +29,07%,), машиностроения ("Мотор Сич" — +34,71%, Крюковский вагоностроительный завод — +26,68%, Мариупольский завод тяжелого машиностроения — +17,84%, Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе — +8,70%), нефтегазовой промышленности ("Укрнефть" — +32,57%), банковского сектора ("Укрсоцбанк" — +56,85%, "Райффайзен Банк Аваль" — +27,59%) и связи ("Укртелеком" — +47,35%).