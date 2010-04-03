Эксперт: украинский фондовый рынок позитивно воспринял новости из США

Украинский фондовый рынок в пятницу, 2 апреля, позитивно воспринял данные о рабочих местах в США.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что европейские и американские фондовые рынки не работали в пятницу из-за пасхальных праздников. Однако в США вышли самые важные данные недели, показавшие создание 162 тыс. рабочих мест в марте. Данные оказались ниже консенсуса ожиданий в 187 тыс., однако американские фьючерсы отреагировали позитивно, поскольку был зафиксирован самый большой рост на рынке труда за последние 3 года.

По словам стратега, носости из США помогли украинскому рынку ценных бумаг в пятницу после 15:30 отбить почти все потери первой половины дня. Среди голубых фишек «Стирол» стал лидером падения, потеряв 3,2%. При этом «Укртелеком» стал лидером роста, прибавив 1,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 2 апреля, снизился на 0,12% – до 909,07 пункта. Общий объем торгов составил 282 млн. 97 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,17% – до 2296,28 пункта. Общий объем торгов составил 59 млн. 720 тыс. грн.