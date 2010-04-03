Россия подала документы на 78 объектов в Украине

Несмотря на заявления заместителя главы Росимущества Юрия МЕДВЕДЕВА о 300 социальных и промышленных объектах на территории Украины, на которые претендует РФ, в данный момент документы на право собственности поданы лишь на 78 объектов.

Об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО в комментарии для «Зеркала недели».

По его информации, согласно украинско-российским договоренностям, для урегулирования спорных имущественных вопросов необходимо было подавать установленный перечень документов, подтверждающий право собственности той или иной стороны на объекты, находящиеся вне ее территории.

«Украинская сторона подала документы на 18 объектов, и по ним была подтверждена собственность в России на восемь, в том числе на имущественный комплекс Посольства Украины в Москве. Россияне подали документов на 78 объектов, из них подтверждено право собственности на 13 объектов, а также на долевое участие в строительстве и финансирование еще четырех объектов», - сообщил председатель ФГИУ, добавив, что «это точные цифры на сегодняшний день, по крайней мере, для нас».

При этом А.РЯБЧЕНКО сообщил, что общий перечень объектов, на которые претендует Россия исходя из соглашения между Украиной и Российской Федерацией о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности, которое было подписано 15 января 1993 года, значительно шире.

«Украинская и российская стороны обменялись перечнями объектов, на которые они претендуют в соответствии с Соглашением. Украинская сторона включила в свой перечень 71 объект социально-культурной сферы и 48 - производственной, расположенных на территории РФ; российская сторона - 189 объектов социально-культурной сферы и 64 - производственной, расположенных в Украине», - сообщил руководитель ФГИУ.