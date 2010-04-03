Эрсте Банк: спрос на правительственные облигации растет

Спрос на правительственные облигации продолжает повышаться под влиянием постоянного увеличения интереса нерезидентов, а также благодаря высокой ликвидности банковского сектора и ограниченным возможностям развития кредитования.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, ставки по государственным еврооблигациям нормализировались и в среднем снизились на 2-3% на протяжении нескольких последних месяцев, зафиксировавшись на уровне 7%. В обзоре говорится, что на данный момент существует возможность новых размещений Минфина на внешних рынках, поскольку ранее он рассматривал возможность частного размещения даже под 10%.

Как считают аналитики, ставки по государственным еврооблигациям снижаются вследствие некоторой стабилизации политической ситуации после завершения выборов Президента, а также уменьшения негативного отношения к рискам развивающихся стран. Однако позиции Украины будут оставаться волатильными до принятия госбюджета, отмечается в обзоре.