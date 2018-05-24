Украинский фондовый рынок: под знаком коррекции

Прошедшая неделя на фондовом рынке Украины выделилась из череды предыдущих: началась коррекция, уже давно ожидаемая экспертами. Снижение отечественных индексов было неизбежным, так как акции, вследствие продолжительного роста, оказались в состоянии чрезмерной перегретости. Но началась неделя все же с подъема.

По словам старшего аналитика инвестиционной компании Phoenix Capital Андрея Нестерука, торговая активность в понедельник, 29 марта, была низкой, даже несмотря на рост на внешнем позитивном новостном фоне. Инвесторы активно покупали бумаги «Укрнафты» (+3,87%). Также спрос наблюдался в бумагах «ЛуАЗа» (+7,57%) и «Мостобуда» (+4,64%). Значительная фиксация прибыли была отмечена по двум лидерам роста в марте: Северному ГОКу (-7,27%) и Харцизскому трубному заводу (-2,35%). В целом большая часть голубых фишек закрылась ростом на 0,5-1,5%.

Индекс ПФТС в понедельник повысился на 1,68% – до 922,79 пункта. Общий объем торгов составил 133 млн. 549 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,11% – до 2330,91 пункта. Общий объем торгов составил 53 млн. 111 тыс. грн.

Западные фондовые рынки в понедельник также продемонстрировали подъем. Стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин сообщил, что в этот день на американских и европейских площадках наблюдалась боковая динамика, в результате которой ключевые индексы закрылись небольшим ростом котировок. В США вышли данные по потребительским доходам и расходам, которые оказались в рамках рыночных ожиданий. Потребительские доходы американцев в феврале не изменились по сравнению с январем, диапазон ожиданий был с -0,1% до +0,2%. Потребительские расходы в феврале увеличились на 0,3%, полностью совпав с рыночными ожиданиями.

Как отметил К.Литвин, существенную поддержку фондовым рынкам 29 марта оказал стремительный рост цен на нефть, подскочивших более чем на 2% на фоне ослабления доллара и укрепления евро. По итогам торгов понедельника индекс DJIA прибавил 0,4% до 10895 пунктов, а индекс S&P 500 вырос на 0,6% до 1173 пунктов. Европейские индексы также закрылись в небольшом плюсе: индекс DJ Stoxx 600 поднялся на 0,1% до 263 пунктов.

Снижение украинского рынка на прошедшей неделе имело исключительно внутренние причины. Об этом свидетельствует то, что коррекция отечественных акций происходила на фоне укрепляющегося позитива на мировых биржах. И если во вторник, 30 марта, украинские индексы еще сопротивлялись коррекции и повысились в соответствии с трендом международных площадок, то в последующие дни они обвалились, несмотря на мировой рост.

К.Литвин сообщил, что американские и европейские фондовые рынки во вторник закрылись без существенных изменений на фоне позитивных макроэкономических данных из США и падения евро. Индекс потребительского доверия в США вырос в марте до 52 пунктов, в то время как рынок ожидал восстановления этого показателя до 50 пунктов. При этом в феврале индекс упал до 46 пунктов. Очевидно, что потребительские настроения слегка улучшились, однако по-прежнему находятся на низком уровне, поскольку в обычные времена индекс находится на уровнях выше 90 пунктов. Индекс цен на недвижимость S&P/Case-Schiller не показал определенной динамики к улучшению, так как рынок недвижимости в США по-прежнему находится в фазе стагнации.

По словам К.Литвина, фондовые рынки во вторник находились под давлением снижающегося евро, который упал с 1,35 долл./евро до 1,34. Индекс DJIA подрос на 0,1% до 18-месячного максимума в 10907 пунктов, индексы S&P 500 и DJ Stoxx 600 закрылись без изменений на уровне 1173 и 263 пунктов соответственно. Несмотря на падение евро, нефти удалось удержаться на прежнем уровне в 82,5 долл. за баррель по итогам дня.

В свою очередь, А.Нестерук подчеркнул, что украинские акции достигли максимальных уровней первой половины 2010 года. По его словам, отечественный фондовый рынок во вторник вырос во многом за счет ралли акций «Мотор Сичи», которые поднялись по итогам дня на 9,83%. Также выросли бумаги «Укртелекома» (+3,89%). По остальным акциям активность покупателей была достаточно низкая. Продолжили падение бумаги Северного ГОКа (-2,78%), откатываясь до уровня начала предыдущей недели.

Индекс ПФТС во вторник, 30 марта, повысился на 2,05% – до 941,73 пункта. Общий объем торгов составил 307 млн. 291,8 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,99% – до 2377,29 пункта. Общий объем торгов составил 79 млн. 300 тыс. грн.

Среда, 31 марта, на фондовых рынках несколько не соответствовала общему сценарию недели. В частности, этот день был отмечен негативными настроениями на мировых площадках вследствие выхода настораживающих макроэкономических новостей в США. Кроме того, 31 марта – последний день квартала, и многие инвесторы были настроены фиксировать свою прибыль за этот период. Именно в среду на украинском фондовом рынке началась коррекция, подкрепленная падением международных бирж.

По словам К.Литвина, 31 марта в США вышли данные, оказавшие негативное давление на рынок акций в первой половине дня. Предварительные данные по рынку труда от ADP показали сокращение рабочих мест в частном секторе на 23 тыс., в то время как рынок ожидал прибавления 41 тыс. мест. Индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился до 58,8 пункта, хуже рыночных ожиданий в 62 пункта.

Как подчеркнул стратег, «было интересно наблюдать реакцию рынка после выхода разочаровывающих данных. Самая первая реакция была негативной, однако каждый раз биржам удавалось отыгрывать падение. Под закрытие рынок практически полностью отбил утренние потери. Такое поведение фондовых рынков, безусловно, указывает на «бычьи» настроения».

По мнению К.Литвина, существенную поддержку фондовому рынку в среду оказали сильные цены на нефть, которые упорно не хотят снижаться, даже несмотря на негативные данные по запасам нефти в США. По итогам торгов 31 марта индекс DJIA упал на 0,5% до 10856 пунктов, индекс S&P 500 снизился всего на 0,3% до 1169 пунктов. Индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,1% до 263 пунктов.

Экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик также считает, что данные по рынку труда в США изменили ход торгов на фондовых биржах в среду. Подобно зарубежным площадкам, большую часть дня индекс УБ провел в боковом тренде. При этом открылись торги повышением индекса УБ, и основной движущей силой роста стали акции «Мотор Сичи» и «Лугансктепловоза». Среди остальных отечественных бумаг наблюдалось разнонаправленное движение котировок, чему способствовали как перегретость отечественного рынка, так и неоднозначный внешний фон.

Индекс ПФТС в среду, 31 марта снизился на 0,2% до 940 пунктов. Индекс УБ упал на 1% до 2353 пунктов.

В четверг, 1 апреля, украинские фондовые рынки рухнули, нивелировав достижения нескольких предыдущих дней. Начало глубокой коррекции подтвердило уверенность экспертов в том, что отечественные акции необоснованно переоценены после продолжительного ралли. При этом в четверг на западных рынках укрепился позитив на фоне обнадеживающей маростатистики из Европы и США.

К.Литвин отметил, что на мировых фондовых площадках 1 апреля продолжился рост на фоне позитивной макроэкономической статистики и роста цен на сырье. Американские и европейские фондовые рынки в этот день закрылись на 18-месячных максимумах, а нефть – на годичных максимумах. Катализатором роста акций стала очередная порция позитивных макроданных из Европы и США. При этом рост цен на нефть оказал биржам дополнительную поддержку.

Стратег сообщил, что в Германии индекс производственной активности, составленный по результатам опроса менеджеров по закупкам, вырос с 57,4 до 65,5 пункта в марте, намного превысив рыночные ожидания в 59 пунктов. Это говорит об ускорении темпов восстановления производства в Германии и ЕС, а если учитывать, что Германия является одним из крупнейших экспортеров, это также указывает на продолжение восстановления мирового спроса.

При этом, сказал К.Литвин, в США количество первичных заявок на пособия по безработице снизилось до 439 тыс., что немного меньше ожидаемых 440 тыс. Индекс производственной активности в США, рассчитываемый институтом управления поставками, в марте также превысил ожидания, показав рост с 56,5 до 59,6 пункта, в то время как консенсус ожиданий находился на уровне 57 пунктов. Все макроиндикаторы указывают на восстановление производства, что на данный момент является локомотивом роста мировых фондовых и сырьевых рынков, подчеркнул стратег.

Индекс DJIA по итогам торгов в четверг вырос на 0,65% - до 10927 пунктов, а индекс S&P 500 прибавил 0,7% – до 1178 пунктов. Европейские рынки также закрылись существенным ростом: индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,5% – до 267 пунктов.

Вопреки восходящему тренду западных площадок, отечественные биржи в четверг продемонстрировали очень значительное падение. По мнению А.Нестерука, такие события на украинском фондовом рынке подтвердили прогнозы о перегретости акций. Украинский рынок ценных бумаг 1 апреля корректировался, несмотря на рост мировых фондовых индексов. Частично коррекцию можно связать с предстоящими выходными днями в Западной Европе и США, перед которыми многие игроки фиксируют прибыль, считает аналитик. Он сообщил, что в четверг падали абсолютно все ликвидные акции. Лидером падения стали бумаги банковского сектора: «Укрсоцбанка» (-3,95%) и «Райффайзен банка Аваль» (-2,38%), а также машиностроительного сектора: «Мотор Сичи» (-4,45%), Крюковского (-5,06%) и Стахановского (-5,57%) вагоностроительных заводов.

Индекс ПФТС в четверг, 1 апреля, провалился на 3,20% – до 910,16 пункта. Общий объем торгов составил 327 млн. 859 тыс. грн. Индекс Украинской биржи снизился на 2,28% – до 2300,29 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 96 млн. 747 тыс. грн.

В пятницу, 2 апреля, украинский рынок акций показал меньшие темпы снижения, чем в предыдущий день, однако это все же подтвердило: коррекция продолжается. Причем падение произошло на фоне очень положительных новостей по экономике США, которые как раз и спасли отечественные индексы от более глубокого обвала.

Как подчеркнула трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина Барабанова, украинский фондовый рынок в пятницу снова шел вразрез с динамикой торгов на международных биржах. С начала открытия торгов локальные рынки акций торговались в красной зоне. В отсутствие поддержки иностранных инвесторов в связи с выходными днями в Западной Европе и Америке украинские акции стремительно падали. По состоянию на 12:00 индекс УБ снизился на 0,87%, а индекс ПФТС упал на 0,58%. Лидерами падения стали бумаги банковского сектора: «Укрсоцбанка» (-2,41%) и «Райффайзен банка Аваль» (-3,17%).

По мнению К.Литвина, украинский фондовый рынок 2 апреля позитивно воспринял данные о рабочих местах в США. Он отметил, что европейские и американские фондовые рынки не работали в пятницу из-за пасхальных праздников. Однако в США вышли самые важные данные недели, показавшие создание 162 тыс. рабочих мест в марте. Данные оказались ниже консенсуса ожиданий в 187 тыс., однако американские фьючерсы отреагировали позитивно, поскольку был зафиксирован самый большой рост на рынке труда за последние 3 года.

По словам стратега, новости из США помогли украинскому рынку ценных бумаг в пятницу после 15:30 отбить почти все потери первой половины дня. Среди голубых фишек «Стирол» стал лидером падения, потеряв 3,2%. При этом «Укртелеком» стал лидером роста, прибавив 1,7%.

Индекс ПФТС в пятницу, 2 апреля, снизился на 0,12% – до 909,07 пункта. Общий объем торгов составил 282 млн. 97 тыс. грн. Индекс Украинской биржи упал на 0,17% – до 2296,28 пункта. Общий объем торгов составил 59 млн. 720 тыс. грн.

Коррекция украинских ценных бумаг на прошедшей неделе продемонстрировала, что внутренний потенциал роста - в том числе политический - уже исчерпан, а новых идей рынок пока не нашел. Однако радуют внешние новости, которые свидетельствуют о медленном, но все более уверенном восстановлении мировой экономики. Теперь слово – за новым украинским правительством, которое (инвесторам хочется в это верить) предпримет конкретные шаги по реформированию отечественной экономики. Ведь именно такие надежды стали едва ли не единственной причиной недавнего ралли на нашем фондовом рынке…

Владимир Оранский (УНИАН)