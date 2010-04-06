Трейдер: украинский фондовый рынок сегодня вернулся к росту

Оптимизма участникам украинского рынка акций добавили выросшие накануне американские и европейские площадки.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, сегодня украинские фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику. В пятницу вышла статистика об увеличении числа рабочих мест в США, которая стала рекордной за последние несколько лет. Также вышли данные о повышении активности в сфере услуг США, которые превзошли ожидания аналитиков. Положительное влияние оказало и увеличение числа договоров на покупку жилья в США. Европейские и украинские торговые площадки были закрыты в связи с пасхальными днями и начали отыгрывать эти новости только сегодня.

Как сообщила трейдер, по состоянию на 12:00 индекс УБ поднялся на 2,21%, индекс ПФТС также возрос - на 1,77%. Все бумаги индексной корзины торгуются в зеленой зоне. Больше других добавили банки, которые накануне были лидерами падения: «Райффайзен банк Аваль» (+3,21%) и «Укрсоцбанк» (+2,62%). Остальные бумаги поднялись в районе 1-2%. Объем торгов пока что низкий – всего 19 млн. грн.