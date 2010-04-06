Эксперт: позитивная макростатистика движет рынки акций вверх

Позитивная макростатистика движет мировые рынки акций вверх, и фондовые индексы находятся на новых максимумах.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в понедельник, 5 апреля, на мировых площадках наблюдался уверенный рост благодаря позитивным данным по рынку труда в США, а также новостей с рынка недвижимости и сферы услуг американской экономики, опубликованным в понедельник. В марте безработица в США осталась на прежнем уровне в 9,7%, однако в экономике прибавилось 162 тыс. рабочих мест. Экономисты ожидали, что в марте добавится 200 тыс. рабочих мест, большая часть которых придется временные работы в государственном секторе, связанные с переписью населения. Однако только перепись обеспечила 48 тыс. новых рабочих мест, а все остальные были созданы частным сектором. Это является безусловно позитивным фактором для экономики США, которая год назад теряла по 700 тыс. рабочих мест в месяц, а сегодня уже генерирует новые рабочие места.

Как сообщил стратег, в понедельник Институт управления поставками заявил, что индекс активности сервисных секторов экономики вырос в марте до 55,4 пункта, превысив даже самые оптимистичные рыночные ожидания, которые находились в диапазоне 53-55 пунктов. На сферу услуг приходится около 80% рабочих мест и около 70% ВВП США. Улучшение активности в сфере услуг США является первостепенным фактором дальнейшего восстановления американской экономики. Очевидно, что вслед за восстановлением производственного сектора улучшения распространились и на сферу услуг.

К.ЛИТВИН также отметил рост сделок по продаже недвижимости в США в марте на 8,2%, в то время как рынок ожидал дальнейшего снижения продаж. Такой показатель может вполне стать предвестником более масштабного восстановления рынка недвижимости. Однако доходность по 10-летним американским казначейским облигациям выросла в понедельник до 4% из-за снижающегося спроса на госбумаги. Дальнейшее увеличение доходности на длинном конце кривой приведет к росту стоимости капитала, выраженному в удорожании потребительских и коммерческих кредитов. А это, в свою очередь, незамедлительно отразится на снижении и без того низкого спроса на кредиты, считает стратег.

По информации К.ЛИТВИНА, в понедельник индекс DJIA вырос на 0,4% до 10973 пунктов, а индекс S&P 500 увеличился на 0,8% до 1187 пунктов. Нефть продолжила расти на фоне общего оптимизма на фондовых рынках, подорожав до 86,5 долл. за баррель марки WTI.