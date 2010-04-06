Фонд госимущества получил от приватизации 124 млн. грн.

Фонд государственного имущества (ФГИ) за январь-март 2010 года получил от приватизации 124 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

По информации пресс-службы, за указанный период Фонд госимущества также получил 136,2 млн. грн. от аренды, 45,7 млн. грн. поступлений от дивидендов.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. на внеочередном заседании Верховная Рада так и не приняла никакого решения по результатам рассмотрения вопроса о проекте Государственного бюджета на 2010 год, в связи с чем план поступлений от приватизации, который в этом году планировался на уровне 10 млрд. грн., остался неутвержденным.