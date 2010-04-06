Эксперт: доходность заявок по ОВГЗ вырастет на 100-150 пунктов

Средняя доходность заявок на сегодняшнем аукционе по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вырастет на 100-150 пунктов по сравнению с предыдущим размещением.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, ключевым вопросом на данный момент является уровень потребности правительства в средствах. «В том случае, если средства от аукциона прошлой недели не будут направлены на финансирование текущих расходов бюджета, сегодняшний аукцион должен пройти для Минфина в относительно комфортном режиме с небольшими объемами привлечения, что нивелирует влияние роста аппетитов рынка на итоговую стоимость привлечения ресурсов», - считает аналитик.

С.ФУРСА полагает, что возвращение на первичный рынок трехмесячных государственных бумаг наверняка заинтересует инвесторов - как украинские банки, которые характеризуются избытком ликвидности, так и нерезидентов. Аналитик прогнозирует, что основная масса заявок по трехмесячным бумагам расположится в диапазоне 10%-11%. По его мнению, короткие бумаги должны стать основным инструментом привлечения ресурсов на текущем аукционе.

В то же время, допускает аналитик, доходность заявок по девятимесячным и двухлетним бумагам будет находиться под давлением роста котировок на прошлом аукционе. Таким образом, основная масса заявок по девятимесячным бумагам сконцентрируется на уровне 12%-13%, по двухлетним облигациям - 13%-14%, предполагает С.ФУРСА. По его прогнозам, сегодня Минфин вновь столкнется с ограниченным рыночным спросом на специальные ОВГЗ для Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля т.г. Министерство финансов Украины проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Предлагаются три стандартные серии ОВГЗ со сроком обращения 3 и 9 месяцев и двухлетние, а также специальные бумаги, выпущенные для финансирования подготовки к Евро-2012.