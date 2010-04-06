Трейдер: украинский фондовый рынок сегодня восстанавливался

Украинский фондовый рынок сегодня восстанавливался после падения предыдущих нескольких сессий.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее мнению, на украинском рынке акций сегодня преобладали оптимистичные настроения. Индекс УБ поднялся на 2,10%, а индекс ПФТС вырос на 2,23%. Оптимизма участникам рынка добавили новости с мировых бирж. В пятницу на американских рынках вышла статистика об увеличении числа рабочих мест в США, которая стала рекордной за последние несколько лет, а также данные о повышении активности в сфере услуг, которые превзошли ожидания аналитиков.

Как отметила трейдер, сильнее других поднимались бумаги банковского сектора: «Укрсоцбанк» (+2,16%) и «Райффайзен банк Аваль» (+2,72%), а также акции металлургических предприятий (Алчевский меткомбинат добавил 4,67%), которые отыгрывали падение. Кроме того, сегодня выросли ранее опустившиеся акции Северного ГОКа (+4,84%). В целом активность на рынке была достаточно низкая. Объем торгов составил по итогам дня 60 млн. грн.

По информации И.БАРАБАНОВОЙ, на международных биржах украинские акции сегодня также демонстрировали позитивную динамику. На новостях об увеличении производства Regal Petroleum в течение дня поднимался более чем на 10%, закрывшись в результате повышением на 9,73%. Акции JKX добавили 3,68%. «Астарта» сегодня поднималась до 5%, достигая своих исторических максимумов, однако закрылась на уровне предыдущего дня. Бумаги «Кернел» незначительно снизились (-0,09%). Акции «XXI века» незначительно поднялись (+1,27%). По бумагам ТММ сегодня сделок не проходило.